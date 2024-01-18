В Одесской области обнаружили очередного предателя, который собирал информацию для врага.

Служба безопасности задержала агента, который шпионил в Одесской области.

Как сообщила СБУ, основной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами.

Кроме того, предатель разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения защитников.

По имеющимся данным СБУ, враг намеревался спровоцировать экологическую беду.

Для сбора данных фигурант стал работать таксистом, таким образом фиксируя локации.

Сотрудники СБУ задержали его во время выполнения "задачи".

У задержанного во время обысков изъяли гаджеты, которые он использовал для коммуникации с врагом.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Продолжается расследование, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Судья из Одесщины может провести в тюрьме 10 лет.

Выявлено, что за взятки в размере 3,5 тыс. долларов судья принимал решение, что позволяло мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и выезжать за границу.

В сговоре приняли участие сотрудники суда и посредники.

Продолжается расследование для определения обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности. По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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