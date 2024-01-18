Виктору Казакову и водителю-электрику минометной батареи Богдану Островскому было чуть больше 20 лет.

В городе Одесса состоялось прощание с военнослужащими 126 отдельной бригады, погибшими в результате боевых действий. Командиру минометного взвода Виктор Козаков и водителю-электрику минометной батареи Богдан Островский исполнилось всего 20 лет. Об этом говорится в сюжете Общественного.

Военнослужащий Виктор Бабенко поделился своими воспоминаниями о погибших, раскрыв, что они были его друзьями. Одного из них он даже определил как того, кто спас ему жизнь. Бабенко высказал высокое мнение о каждом из них, отмечая их отвагу и преданность.

"Богдан Островский – мой лучший друг. Мы вместе пошли на войну с первых дней. Он себя зарекомендовал как выносливый, стойкий. Ничего не боящийся боец ​​отважен. Казак Виктор — очень хорош командир. Очень грамотный. Благодаря ему я сейчас стою жив — не взяли в плен, не расстреляли", - рассказал Виктор Бабенко.

Еще один военный, Дмитриан Грунь, также вспомнил об обоих погибших, веселом и всегда поднятом духом Богдане Островском и Викторе Козакове, который был признанным специалистом в своем деле ответственным командиром.

Богдану Островскому недавно исполнилось 20 лет, а Виктору Козакову — 22. Оба они участвовали в освобождении Николаевской и Херсонской областей.

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