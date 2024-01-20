В Украине, в частности, в Одесской области пенсионеры могут потерять 20% или 50% своих выплат.

В Украине есть условия, при которых пенсионеры могут потерять часть выплат.

Так, одесситам следует знать, что расчет будущих сумм взыскания пенсий будет производиться на основании решения суда или других документов.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с пенсионных выплат может быть отчислено не более 20 и 50%.

Итак, за что одесситам могут "срезать" до 50% пенсии:

За содержание членов семьи (алименты).

Возмещение за хищение имущества предприятий и организаций.

Возмещением ущерба, который был нанесен увечьем, другим повреждением здоровья или в связи со смертью потерпевшего.

Также урезать выплаты могут за возврат полученных излишних сумм зарплаты в случаях, предусмотренных законом.

В том случае, если человек не уведомит ПФУ о трудоустройстве или возобновлении трудовой или бизнес-деятельности вовремя - ему могут отчислить 20% от пенсионных выплат по решению суда.

К слову, средняя пенсия в Украине на начало текущего года составляет 5385,25 грн.

Об этом стало известно из данных Опендатабота.

Пенсионеры Харьковской области имеют среднюю пенсию в размере 5 334 гривны в месяц.

Такая сумма примерно равна средней пенсии в Украине в 2024 году – 5385 грн.

В Украине на начало 2024 года зафиксировано более 10 миллионов пенсионеров.

51% получает пенсии менее 4000 грн, наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 4070 грн, а самая большая в Киеве 7248 грн.

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