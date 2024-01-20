В Украине есть условия, при которых пенсионеры могут потерять часть выплат.
Так, одесситам следует знать, что расчет будущих сумм взыскания пенсий будет производиться на основании решения суда или других документов.
В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с пенсионных выплат может быть отчислено не более 20 и 50%.
Итак, за что одесситам могут "срезать" до 50% пенсии:
- За содержание членов семьи (алименты).
- Возмещение за хищение имущества предприятий и организаций.
- Возмещением ущерба, который был нанесен увечьем, другим повреждением здоровья или в связи со смертью потерпевшего.
- Также урезать выплаты могут за возврат полученных излишних сумм зарплаты в случаях, предусмотренных законом.
В том случае, если человек не уведомит ПФУ о трудоустройстве или возобновлении трудовой или бизнес-деятельности вовремя - ему могут отчислить 20% от пенсионных выплат по решению суда.
К слову, средняя пенсия в Украине на начало текущего года составляет 5385,25 грн.
Об этом стало известно из данных Опендатабота.
Пенсионеры Харьковской области имеют среднюю пенсию в размере 5 334 гривны в месяц.
Такая сумма примерно равна средней пенсии в Украине в 2024 году – 5385 грн.
В Украине на начало 2024 года зафиксировано более 10 миллионов пенсионеров.
51% получает пенсии менее 4000 грн, наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 4070 грн, а самая большая в Киеве 7248 грн.
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