Блоггеру доложено о подозрении - ему светит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Они героизировали воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование Сил обороны. Одним из них оказался житель Одессы, чьи сообщения в сети поражают цинизмом. Детали были доложены в пресс-службе СБУ.

В Одессе задержан местный блогер, разместивший в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года. Тогда оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа "Искандер". Этот сокрушительный удар привел к обилию погибших и раненых среди местных жителей.

Как сообщают Телеграмм-каналы, им оказался Евгений Левченко. Он пытался отбелить военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. Мужчина разместил в собственном ТикТок видео, в котором распинался, что россия "лупит" не по мирным жителям, а только по военным объектам. Ну или по объектам, "в которых находятся военные".

В тот же день этот фейк вышел на помойках РосТВ и прокремлевских информресурсах. СБУ разоблачили мужчину и пришли к нему с обысками. Блоггеру доложено о подозрении. Ему светит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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