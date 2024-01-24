Украинцам, в том числе жителям Одессы и области, могут прекратить начислять пенсии.

Пенсионерам в Украине, в частности, в Одессе, могут прекратить начислять выплаты.

Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель председателя Минсоцполитики Дарья Марчак.

Так, начисление пенсий в Украине могут прекратить если пенсионеры получают выплаты на карту, но не снимают с нее деньги в течение длительного периода.

ПФУ прекратит начисление пенсий на счета, которые были бездейственными в течение 6 месяцев.

Данная практика в том числе касается выплат через "Укрпочту", то есть, если в течение полугода пенсионер не обращается за получением пенсии - начисления блокируются.

Однако важно знать, что прекращение начисления не значит, что у пенсионера забрали пенсию - средства будут аккумулироваться на счетах Пенсионного фонда, не перечисляясь на карточку получателя.

Указанная норма существует в течение многих лет и действует согласно законодательству.

Для восстановления начисления пенсионных выплат нужно пройти физическую идентификацию через видеосвязь с сотрудником ПФУ, идентификацию в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дії. Підпис, или отправив письмо в ПФУ.

Пенсионерам за границей рекомендуется пройти идентификацию через украинские консульства в тех странах, в которых они находятся.

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