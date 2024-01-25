Одесситам рассказали, кто с 1 марта получит дополнительные выплаты к пенсии.

В Украине, в том числе в Одессе и области, часть пенсионеров получит дополнительные выплаты к пенсии.

Как говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), украинцам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидаторам трагедии, начисляется допвыплата.

Известно, что сумма будет зависить от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Итак, с 1 марта минимальные размеры пенсий по инвалидности будут: для I группы – 8187,48 гривен, II группы – 6549,98 гривен, III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

Лица категории 1 (участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС), получат:

Лица с инвалидностью I группы – 474,5 грн, II группы – 379,6 гривен и III группы – 284,7 грн.

Имеющие причинную связь инвалидности из-за аварии АЭС, установлены такие доплаты:

Лица с инвалидностью I группы – 341,64 грн, II группы – 227,76 гривен, III группы – 170,82 грн.

Лицам, относящимся к категориям 2-4, начислят такие доплаты к пенсии:

Категория 2 – 170,82 гривен;

Категория 3 – 113,88 гривен;

Категория 4 – 56,94 гривен.

Лица с инвалидностью, которые принадлежат к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не должны получать пенсию ниже этих сумм:

Лица с инвалидностью I группы – 13 376,21 гривен, II группы – 10700,97 гривен, III группы – 8025,73 грн.

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