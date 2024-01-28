В Одессе состоялись торжественные обряды прощания с младшим сержантом Кириллом Петруком, погибшим 24 ноября 2023 года во время артиллерийского обстрела в Херсонской области. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Кирилл Петрук был доставлен в Одессу на щите. Прощание с героем прошло в Доме офицеров и на кладбище, где собрались родные и товарищи погибшего.
Младший сержант служил в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы. Ему было 24 года, и он выполнял свое боевое задание на участке ответственности Херсонского пограничного отряда в районе села Широкая Балка, когда стал жертвой обстрела.
Кирилл Петрук родился в селе Сокольча Житомирской области и начал свою военную карьеру в Одесском пограничном отряде в сентябре 2019 года. Во время полномасштабного вторжения он служил на участке Одесского пограничного отряда и в рамках ответственности Южного регионального управления.
Владимир, начальник комендант комендатуры обеспечения, выразил слова уважения и признания погибшему: "Кирилл был добрым, ответственным, выдержанным, воспитанным, тактичным, скромным и простым в общении человеком. Он был профессионалом своего дела".
Погибшему солдату было всего 24 года, пять из которых он отдал служению на охране государственной границы, подчеркнули в управлении.
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