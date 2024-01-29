Мужчине сообщили о подозрении, согласно которому ему грозит заключение до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Одесского жителя подозревают в торговле вымышленными документами для военнообязанных, которые давали возможность уехать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области.

По следствию, мужчина через своих знакомых искал призывников, которые намеревались уехать за границу, и предлагал им фиктивные медицинские документы за деньги, позволявшие им пересечь государственную границу.

Задержан мужчина при получении первого платежа в размере шести тысяч долларов от призывника за изготовление поддельного заключения военно-врачебной комиссии. По данным, еще четыре тысячи долларов ему должны были оплатить после передачи "клиенту" медицинского заключения.

Правоохранители изъяли у задержанного деньги и копии документов. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, согласно которой ему грозит заключение до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Полиция расследует всех лиц, причастных к этой схеме.

Следует напомнить, что четырем жителям Павлоградского района Днепропетровщины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. По данным следствия, подозреваемые, поддерживая действия государства-агрессора, размещали в запрещенной соцсети сообщения антиукраинской направленности.

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