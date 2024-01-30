В детском саду в Одессе возникла эпидемия, в результате которой госпитализированы пять детей.

Согласно информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, пятерых малышей госпитализировали в "Городскую детскую клиническую больницу №2" с диагнозом "Острый гастроэнтероколит", подтвердившийся лабораторным обследованием и обнаружением ротавируса.

Все эти дети посещали один и тот же детский сад, как сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней. Медицинские органы уже приступили к определению источника и механизмов передачи вируса. Кроме того, было проведено комплексное обследование контактных лиц, взяты пробы пищевых продуктов, воды и смывов для дальнейшего детального анализа в лаборатории.

К счастью, по состоянию на 29 января новые случаи не зафиксированы, но противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются для предотвращения возможного распространения заболевания. Ситуация вызывает особую обеспокоенность, поскольку ротавирусная инфекция, обычно активизирующаяся в холодный период года, представляет серьезную угрозу для детей в возрасте от 6 месяцев до 4–5 лет.

Родителям и педагогам рекомендуется обращать внимание на средства личной гигиены, тщательно мыть руки и принимать меры по поддержанию чистоты в детских учреждениях и соблюдению стандартов безопасности.

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