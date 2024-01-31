Начиная с 1 января размер пенсий для граждан старше 65 лет с полным стажем выросли.

Независимо от общего роста выплат определенные пенсионеры получили дополнительные надбавки. Общее повышение выплат ожидается после индексации в марте, а также некоторые категории пенсионеров могут ожидать увеличения в апреле.

Размер минимальной зарплаты увеличился с 1 января 2024 г. и составляет 7 100 гривен. По результатам этого роста, пенсии граждан старше 65 лет с полным стажем выросли. Указанная категория лиц теперь должна получать не менее 40% минимальной зарплаты, что в сумме 2 840 гривен с 1 января.

Ожидается, что последующее повышение минимальной зарплаты состоится в апреле, поднимая ее с 7100 до 8000 гривен. Соответственно, пенсии этой категории достигнут размера 3 200 гривен по сравнению с предыдущими 2 840 гривнами.

С 1 января выросли также прожиточные минимумы для разных групп населения. Минимальная пенсия увеличилась с 2093 до 2361 гривен.

Дополнительно к общему повышению выплат некоторые пенсионеры получили возрастную надбавку. К примеру:

граждане от 70 до 74 лет получают ежемесячную прибавку в размере 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет получают 456 гривен;

лица старше 80 лет получают 570 гривен.

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