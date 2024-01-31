В Одесской области согласно мониторингу выявлен резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в частности у детей.

На территории Одесской области выявлено увеличение случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей, сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

За последнюю неделю выявлен общий рост заболеваемости на 35%, в том числе среди детей рост составляет 52,5%, а среди взрослых – 10,5%.

Интенсивный показатель, включая COVID-19, остается ниже эпидемического порога на 17,9%. Отмечается, что заболеваемость среди детей составляет 66%, при этом основную часть составляют дети раннего возраста и 5-14 лет. Госпитализация также выросла на 17,3%, с подавляющей частью госпитализированных – дети (74%).

За вирусологическим мониторингом обнаружена циркуляция гриппа А и других вирусов. В частности, вирус гриппа А увеличил свой удельный вес, что, по словам медиков, объясняет резкий рост заболеваемости.

В течение эпидсезона против гриппа вакцинировано 8194 человека, включая 6321 медицинский персонал.

Кроме того, заболеваемость острыми кишечными инфекциями возросла в области, особенно среди детей. В городе Одесса групповая заболеваемость ротавирусной инфекцией привела к госпитализации пятеро детей. Уже проводятся мероприятия по профилактике и контролю динамики этого заболевания.

Также сообщено о двух случаях кори в Одессе среди невакцинированных детей, прибывших из Румынии (г. Брашов), где объявлена ​​национальная эпидемия кори с 5 декабря. К счастью, дети уже выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. В местном очаге заболевания приняты профилактические и противоэпидемические меры, включая определение прививочного статуса контактных лиц. Новые случаи кори пока не зафиксированы.

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