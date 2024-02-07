В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом пиццы на сковороде с разными видами сыра.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 40 г салями
  • 100 г моцареллы (тёртой)
  • 3 ломтика бекона
  • 2 ст. ложки томатного соуса
  • 2 тортильи

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты: нарежьте салями кружочками, тёртый моцареллу, и нарежьте бекон, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите кружочки салями на сковороду, распределяя их по кругу, и поджарьте их.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, посыпьте поджаренные салями тёртым моцарелла. Дождитесь, пока сыр расплавится.

Добавьте на сковороду ломтики бекона и томатный соус.

Накройте начинку тортильей. Подождите минуту и аккуратно переверните пиццу на тарелку, чтобы начинка была сверху, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Накройте пиццу второй тортильей и верните обратно на сковороду.

Накройте крышкой или тарелкой и прогрейте еще минуту, чтобы сыр полностью расплавился.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, подавайте пиццу горячей, нарезанной на порции.

@hectorjimenezbravo

ПІЦА НА ПАТЕЛЬНІ ЗА 5 ХВИЛИН 🍕 📃 ІНГРЕДІЄНТИ: Салямі 40г Сир моцарела 100 г Бекон 3 слайси Томатний соус 2 ст л Тортілья 2 шт Як вам новий формат?) #ектор #мастершеф #україна🇺🇦

♬ оригінальний звук - Ектор Хіменес-Браво

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