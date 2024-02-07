В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом пиццы на сковороде с разными видами сыра.
Ингредиенты:
- 40 г салями
- 100 г моцареллы (тёртой)
- 3 ломтика бекона
- 2 ст. ложки томатного соуса
- 2 тортильи
Приготовление:
Подготовьте все ингредиенты: нарежьте салями кружочками, тёртый моцареллу, и нарежьте бекон, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите кружочки салями на сковороду, распределяя их по кругу, и поджарьте их.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, посыпьте поджаренные салями тёртым моцарелла. Дождитесь, пока сыр расплавится.
Добавьте на сковороду ломтики бекона и томатный соус.
Накройте начинку тортильей. Подождите минуту и аккуратно переверните пиццу на тарелку, чтобы начинка была сверху, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Накройте пиццу второй тортильей и верните обратно на сковороду.
Накройте крышкой или тарелкой и прогрейте еще минуту, чтобы сыр полностью расплавился.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, подавайте пиццу горячей, нарезанной на порции.
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