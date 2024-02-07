Судья шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить быструю пиццу на сковороде.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом пиццы на сковороде с разными видами сыра.

Ингредиенты:

40 г салями

100 г моцареллы (тёртой)

3 ломтика бекона

2 ст. ложки томатного соуса

2 тортильи

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты: нарежьте салями кружочками, тёртый моцареллу, и нарежьте бекон, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите кружочки салями на сковороду, распределяя их по кругу, и поджарьте их.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, посыпьте поджаренные салями тёртым моцарелла. Дождитесь, пока сыр расплавится.

Добавьте на сковороду ломтики бекона и томатный соус.

Накройте начинку тортильей. Подождите минуту и аккуратно переверните пиццу на тарелку, чтобы начинка была сверху, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Накройте пиццу второй тортильей и верните обратно на сковороду.

Накройте крышкой или тарелкой и прогрейте еще минуту, чтобы сыр полностью расплавился.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, подавайте пиццу горячей, нарезанной на порции.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.