С июня по август 2023 года он принимал участие в выполнении боевых задач на востоке Украины.

В городе Рени Одесской области провели прощание со старшим сержантом Владимиром Власовым, погибшим 29 декабря 2023 года на территории Донбасса. Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде и опубликовали фото с церемонии прощания.

На похороны отошли родные, близкие, знакомые и собратья из Белгород-Днестровского и Измаильского пограничных отрядов.

Владимир Власов родился 9 мая 1998 года в городе Рене. В 2019 году приступил к военной службе в Измаильском пограничном отряде в отделе пограничной службы "Рени".

Сослуживцы только положительно отзываются о Владимире. Он всегда помогал и поддерживал собратьев. В конце 2021 года Владимир был направлен служить в Белгород-Днестровский пограничный отряд, где проходил службу в составе пограничной комендатуры быстрого реагирования.

С июня по август 2023 г. он принимал участие в выполнении боевых задач на востоке Украины. С августа его перевели в Краматорский пограничный отряд. Пограничник погиб 29 декабря 2023 года вблизи населенного пункта Курдюмовка в Донецкой области.

"Он до последнего боролся за нашу с вами свободную жизнь… Память о нем будет жить в наших сердцах… Искренние соболезнования семье и родным павшего Воина!", — говорится в сообщении.

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