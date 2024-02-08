На своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейшие французские тосты на завтрак.

"Это одно из самых распространенных французских блюд. В переводе название блюда Pain Perdu означает "потерянный хлеб". Ведь готовится из хлеба, который немного очерствел. Он впитывает больше смеси и не распадается на части", - пояснила финалистка "Мастер Шеф".

Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила дополнить французские тосты самодельным тыквенным маслом. Рецепт очень простой. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

бриош или белый тостовый хлеб

тыквенное пюре (из запеченной тыквы) – 100 г

яйца – 4 шт.

кленовый сироп (можно заменить на мед, варенье, карамель или любой другой сироп) – 2 ст.л.

сахарная пудра

корица – ¾ ч.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

молоко – 1 стакан

сливочное масло (комнатной температуры) – 100 г

соль

Чтобы приготовить тыквенное, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко просто смешивает до однородности 4 ст.л. мягкого сливочного масла, 2 ст.л. тыквенного пюре, 2 ст.л. кленового сиропа, корицу и щепотку соли – получается невероятно вкусно.

Яйца взбиваем с молоком, добавляем остальное тыквенное пюре, ваниль, размешиваем все однородности. Окунаем кусочки хлеба в яичную смесь на 30 секунд и обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко смазывает каждый тост тыквенным маслом и складывает их один на другой. Перед подачей поливаем французские тосты сиропом и посыпаем сахарной пудрой.

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