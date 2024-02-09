По данным главного управления национальной полиции в Одесской области и Департамента стратегических расследований Нацполиции, полицейские задержали лицо, предлагавшее повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии за получение взятки.
По результатам расследования установлено, что злоумышленник требовал от военнослужащего 3 тысячи долларов за влияние на должностных лиц военно-врачебной комиссии для получения справки о непригодности к военной службе и последующего признания его инвалидом.
Правоохранители задержали злоумышленника на автомойке в Пересыпском районе города после того, как он получил деньги. Ему было сообщено о подозрении, а также задержан его.
Проводится следствие. Согласно статье 369-2 части 3 Уголовного кодекса Украины за злоупотребление влиянием предусмотрено лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.
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