В городе Одесса было арестовано лицо, которое пыталось получить взятку в размере 3 тысяч долларов от военнослужащего посредством влияния на военно-врачебную комиссию для получения "белого билета".

По данным главного управления национальной полиции в Одесской области и Департамента стратегических расследований Нацполиции, полицейские задержали лицо, предлагавшее повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии за получение взятки.

По результатам расследования установлено, что злоумышленник требовал от военнослужащего 3 тысячи долларов за влияние на должностных лиц военно-врачебной комиссии для получения справки о непригодности к военной службе и последующего признания его инвалидом.

Правоохранители задержали злоумышленника на автомойке в Пересыпском районе города после того, как он получил деньги. Ему было сообщено о подозрении, а также задержан его.

Проводится следствие. Согласно статье 369-2 части 3 Уголовного кодекса Украины за злоупотребление влиянием предусмотрено лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

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