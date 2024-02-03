В Одесі завідуюча відділення медзакладу продала документ про інвалідність за 8 000 доларів.

За інформацією Департаменту Стратегічних Розслідувань Нацполіції та Офісу Генерального прокурора, у місті Одеса виявлено факт корупційної діяльності завідуючої відділенням медичного закладу.

Жінка продала документ про інвалідність за 8 000 доларів і була затримана при отриманні хабаря "на гарячому". Органи правопорядку, зокрема оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, здійснили розкриття цього випадку.

Медична працівниця обіцяла чоловікові оформити документи, пов'язані з інвалідністю другої групи, що дало б йому можливість уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Фігурантка була затримана 31 січня, коли вона отримувала 8000 доларів хабаря, а раніше вже отримала 200 доларів як аванс. На даний момент розглядаються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Суворівська окружна прокуратура міста Одеса здійснює процесуальне керівництво у цій справі.

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