В Одессе был привлечен к службе мужчина с инвалидностью, страдавший эпилепсией и позже умерший во время исполнения обязанностей.

На этот счет отреагировал омбудсмен. Одесский областной Территориальный Центр Комплектования мобилизовал лицо с инвалидностью, которое имело проблемы со здоровьем из-за эпилепсии, и в результате он умер во время своего первого рабочего дня. Гибель этого человека сейчас расследуют по факту несоблюдения процедур медицинского осмотра военнообязанного.

Информацию об этом распространил официальный представитель Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что направил запрос в специальную прокуратуру по оборонной сфере, которая взяла под контроль этот случай. Также там будут проводиться досудебные расследования по факту смерти этого человека.

В отчете также будут исследованы недостатки в проведении медицинского осмотра военнообязанного и несостоятельность должностных лиц оказать необходимую медицинскую помощь в срок. Лубинец обратился к военному командованию с требованием усиления контроля и соблюдения закона по вопросам мобилизации, военного учета и прохождения медицинской комиссии.

"Пока я лично контролирую ход досудебных расследований", - подчеркнул омбудсмен.

Ранее было отмечено, что Кабинет Министров предоставил право Территориальным Центрам Комплектования и Социальной Поддержки (военным коматам) работать круглосуточно во время мобилизации или введения военного положения.

Также следует упомянуть, что работники территориального центра комплектования и правоохранители в Одесской области были пойманы за торговлю "белыми билетами" во избежание мобилизации. Преступники были задержаны при получении взятки.

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