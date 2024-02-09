За даними головного управління національної поліції в Одеській області та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, поліцейські затримали особу, яка пропонувала вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії за отримання хабара.
За результатами розслідування встановлено, що зловмисник вимагав від військовослужбовця 3 тисячі доларів за вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії для отримання довідки про непридатність до військової служби та подальше визнання його інвалідом.
Правоохоронці затримали зловмисника на автомийці в Пересипському районі міста після того, як той отримав гроші. Йому було повідомлено про підозру, а також затримано його.
Наразі проводиться слідство. Згідно зі статтею 369-2 частини 3 Кримінального кодексу України за зловживання впливом передбачено позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.
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