У місті Одеса було заарештовано особу, яка намагалася отримати хабар у розмірі 3 тисяч доларів від військовослужбовця за допомогою впливу на військово-лікарську комісію для отримання "білого білета".

За даними головного управління національної поліції в Одеській області та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, поліцейські затримали особу, яка пропонувала вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії за отримання хабара.

За результатами розслідування встановлено, що зловмисник вимагав від військовослужбовця 3 тисячі доларів за вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії для отримання довідки про непридатність до військової служби та подальше визнання його інвалідом.

Правоохоронці затримали зловмисника на автомийці в Пересипському районі міста після того, як той отримав гроші. Йому було повідомлено про підозру, а також затримано його.

Наразі проводиться слідство. Згідно зі статтею 369-2 частини 3 Кримінального кодексу України за зловживання впливом передбачено позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

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