На территории Одесской области депутат районного совета выступил с требованием получить 20 тысяч долларов от предпринимателя за решение "земельного вопроса".

Индивидуум, потерявший доверие из-за злоупотребления своим статусом, является одним из членов районного совета Белгород-Днестровского района Одесской области.

Согласно информации , предоставленной Офисом генерального прокурора, должностное лицо ставило условие предпринимателю о получении взятки за непрепятственную передачу в аренду с возможностью приватизации двух участков земли общиной 4 гектара рядом с селом Молодежное в Одесском районе. Эти земельные участки были предназначены для строительства комплекса технического обслуживания транспорта.

За сумму в 20 тысяч долларов чиновник обещал способствовать влиянию на депутатов соседнего общества для положительного решения данного вопроса. Правоохранительные органы задержали депутата районного совета при поступлении 10 тысяч долларов – первой части указанной суммы.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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