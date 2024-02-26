В Кривом Роге женщина принимала участие в проведении фальшивого референдума на временно оккупированной территории Херсонщины, целью которого было легализовать аннексию этой области Россией. Об этом сообщает СБУ.

Во время этого события она действовала в составе "избирательной комиссии" окупантов в поселке Веселое Каховского района, где совместно с вооруженными захватчиками свела местных жителей к голосованию за присоединение к России. После освобождения этой территории она скрывалась в Кривом Роге, пытаясь избежать правосудия.

Кроме того, она пыталась незаконно получить социальные выплаты и жилье с помощью своего фиктивного статуса переселенки.

Сотрудники СБУ благодаря своим мерам обнаружили и задержали преступника. По данным следствия, эта женщина из Новокаховской городской общины сотрудничала с оккупантами с самого начала вторжения, предлагая им свою помощь в военных против Украины.

В настоящее время ее содержат под стражей, и продолжается расследование всех обстоятельств преступления. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Херсонской области при руководстве областной прокуратуры.

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