В Одессе обнаружили и задержали двух местных жителей, занимавшихся торговлей боеприпасами, ввезенными с фронта.

В Одессе правоохранители задержали двух местных жителей, торговавших боеприпасами с фронта. Мужчины пытались сбывать гранаты и тротил на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Два жителя Одессы начали бизнес по продаже боеприпасов, вывезенных с фронтовых линий. Они пытались совершить соглашение с осколочными гранатами и энтузиазмами, которые привезли из зоны боевых действий. Однако их планы сошли на опасной для них дороге, ведь правоохранители осуществили их задержание при попытке реализации товара на Николаевской дороге.

Во время обысков у них были изъяты:

Две тротиловые шашки,

Корпус ручной осколочной гранаты иностранного производства со страстью,

Две зажигательные трубки,

400 долларов США.

Сейчас обоим горе-бизнесменам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 9 лет лишения свободы. Инцидент находится под следствием.

Это не первый случай преступной деятельности в Одессе. Ранее было зафиксировано задержание мужчины, подозреваемого в торговле запрещенными веществами в Хаджибейском районе. Кроме того, депутата городского совета также отправили на скамью подсудимых за получение взятки, связанной с разрешением на вырубку деревьев в центре города.

Последние новости Украины:

ТЦК отправил повестку защитнику, который уже 21 месяц в плену: кричащие подробности

Начальник подразделения воинской части заработал на подчиненных: циничная схема принесла ему 160 тысяч, что известно

Когда можно не идти по повестке в ТЦК: что нужно знать о мобилизации