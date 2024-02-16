В Измаильском районе существует проблема с защитными сооружениями на отрезках реки Дунай.

В ходе заседания в Измаильской райгосадминистрации обсудили проблему с защитными сооружениями на отрезках реки Дунай. Согласно сообщению "Бессарабия INFORM", главным вопросом является решение проблемы с защитной дамбой шлюза Репида-ИСРЗ на 97 километре реки Дунай.

В результате обрушения берега в 2021 году соответствующий отрезок защитной дамбы признан аварийным, что создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Это может привести к затоплению скважин, поставляющих питьевую воду для города Измаил, Сафьяновской сельской общины и сельскохозяйственных угодий.

Следует отметить, что уже в 2022 году проводился тендер на проведение работ по спасению дамбы, оцененных в 46,13 миллиона гривен. Однако планы не были реализованы, вероятно, из-за начала полномасштабного конфликта.

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