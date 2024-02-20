В связи с изменением тарифов в Одесской области некоторые украинцы будут платить больше денег за воду, а некоторые наоборот - меньше.

Начиная с 1 марта этого года, жители города Рени станут платить на 32% больше водоснабжения. Это означает, что тариф вырастет с 27 гривен до 35,58 гривен за кубический метр, согласно сообщению, опубликованному на сайте Ренийского городского совета, как сообщают журналисты информационного агентства "Юг.Today".

Также в Рени повысится тариф за водоотвод с 34 до 36,63 гривен за кубический метр.

Главными факторами, повлекшими рост стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода, КП "Водоканал" указывает на следующие: колебания тарифа на электроэнергию, доля которой в структуре тарифа составляет 33%; увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы населения, что привело к росту фонда оплаты труда на 7%; увеличение расходов на материалы для ремонтов и рост цен на топливо, запчасти и спецодежду; рост затрат на услуги сторонних организаций.

Планы изменить тарифы по этим же причинам объявили пять коммунальных предприятий, обслуживающих сельскую местность. Все они поставляют только воду. В селах общины общей системы канализации нет, за исключением одного из них.

Таким образом, жители Орловки вместо 33 гривен за кубический метр будут теперь платить 39,44 гривен. В Котловине тариф поднимется с 22 до 26 грн., в Нагорном с 25 до 27,12 грн. Жители Лиманского, по сравнению с предыдущим тарифом, будут платить на гривну больше – 26 гривен.

Единственная деревня, где плата уменьшится, станет Новосельское. По словам старосты села Андрея Войнова, текущий тариф, который составлял 41 гривну за кубический метр, экономически обоснован, и благодаря этому местное предприятие даже имеет небольшой "плюс", что позволило приобрести необходимое оборудование. За счет ввода абонентской платы некоторые деньги от тарифа были отнесены, и теперь новосельцы будут платить 38,64 грн за кубометр воды. Часть жителей многоэтажных домов и отдельных частных домов также будут оплачивать услуги по водоотводу по тарифу, который останется неизменным на уровне 23 гривен за кубометр. Кроме того, жители села будут платить отдельно за вывоз мусора и абонентскую плату, которая составит до 20 гривен.

Следовательно, в Ренийской общине повышаются тарифы на воду, однако в одном из сел оплата, напротив, снизится.

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