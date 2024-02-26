Старики, не набравшие необходимый стаж для перехода на пенсию по закону, будут получать выплату социальной помощи.

Лицам, для которых пришло время выхода на пенсию, но у них нет достаточного стажа, предусмотрена выплата социальной помощи в соответствии с законом.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, эта помощь предоставляется пенсионерам, не имеющим минимум 15 лет стажа. Ее размер не может превышать 3028 гривен.

Сумма пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Лица, имеющие право на эту помощь, должны обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или регистрации. При этом нужно иметь с собой паспорт, идентификационный номер, справку о страховом стаже (предоставляемую Пенсионным фондом по запросу), информацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода каждого члена семьи, а также заполненное заявление.

Важно заметить, что социальную помощь перечисляют около полугода.

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