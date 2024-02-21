Цены на коммунальные услуги в Одессе в 2024 году, стало известно, как изменятся тарифы на тепло.

Одесситам рассказали о тарифах на тепло в 2024 году.

Сообщается, что компания "Нефтегаз" будет и дальше поставлять газ по фиксированной цене.

Тарифы на тепло в условиях военного положения будут стабильными.

В новом отопительном сезоне 2023-2024 годов тариф на тепло будет неизменным для украинцев из-за принятого решения по продолжению специальных обязанностей на рынке газа до 15 апреля 2024 года.

Источник: odessa.comments.ua.

К слову, недавно сообщалось, что в связи с изменением тарифов в Одесской области некоторые украинцы будут платить больше денег за воду, а некоторые наоборот - меньше.

Так, начиная с 1 марта этого года, жители города Рени станут платить на 32% больше водоснабжения.

Это означает, что тариф вырастет с 27 гривен до 35,58 гривен за кубический метр, согласно сообщению, опубликованному на сайте Ренийского городского совета,

Также в Рени повысится тариф за водоотвод с 34 до 36,63 гривен за кубический метр.

Среди причин подорожания - увеличение расходов на материалы для ремонтов и рост цен на топливо, запчасти и спецодежду; рост затрат на услуги сторонних организаций.

Единственная деревня, где плата уменьшится, станет Новосельское.

Вместо 41 гривны жители там будут платить 38,64 грн за кубометр воды.

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