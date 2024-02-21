В Украине, в частности, в Одессе, банковские карты не блокируются для получения пенсий, но перечисление денег на карточный счет может временно прекратиться, сообщено в Министерстве социальной политики. Эта практика применяется до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства и не будет пройдена физическая идентификация пенсионера.

Отмечается, что перечисление может прекратиться только в том случае, если в течение 6 месяцев пенсионер не пользовался своей карточкой.

Причина прекращения перечисления состоит в том, что значительная часть пенсионеров, зарегистрированных в качестве внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, проживает на временно оккупированных территориях. В таких ситуациях государство не может оперативно определить, потерял ли держатель карты доступ к ней, жив ли он.

Однако важно отметить, что государство не оставляет пенсионеров без положенных им средств навсегда. После подтверждения личности деньги будут перечислены на их счет.

"Как только лицо связывается с нами и подтверждает свое лицо, начисленные суммы будут перечислены на его счет", - пояснили в Минсоцполитики.

Как писала ранее Politeka, в Одесской области поднимутся тарифы на водоснабжение. Единственным село, где плата наоборот уменьшится, станет Новосельское.

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