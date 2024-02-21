В Украине, в частности, в Одессе, банковские карты не блокируются для получения пенсий, но перечисление денег на карточный счет может временно прекратиться, сообщено в Министерстве социальной политики. Эта практика применяется до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства и не будет пройдена физическая идентификация пенсионера.

Отмечается, что перечисление может прекратиться только в том случае, если в течение 6 месяцев пенсионер не пользовался своей карточкой.

Причина прекращения перечисления состоит в том, что значительная часть пенсионеров, зарегистрированных в качестве внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, проживает на временно оккупированных территориях. В таких ситуациях государство не может оперативно определить, потерял ли держатель карты доступ к ней, жив ли он.

банковская карточка

Однако важно отметить, что государство не оставляет пенсионеров без положенных им средств навсегда. После подтверждения личности деньги будут перечислены на их счет.

"Как только лицо связывается с нами и подтверждает свое лицо, начисленные суммы будут перечислены на его счет", - пояснили в Минсоцполитики.

деньги, гривна

Как писала ранее Politeka, в Одесской области поднимутся тарифы на водоснабжение. Единственным село, где плата наоборот уменьшится, станет Новосельское.

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