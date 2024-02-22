Клиент "ПриватБанк" поделился, что полгода работал в море и ежемесячно переводил в "ПриватБанк" зарплату, которую теперь не может получить.

В последнее время клиенты "ПриватБанк" начали высказывать обоснованные жалобы по их взаимодействию с банком по разным причинам. Недавно житель Одессы опубликовал отзыв на веб-сайте "Минфина" о невозможности получить заработную плату на зарплатную карту. В ответ на эту жалобу представители "ПриватБанка" извинились.

Клиент "ПриватБанк" поделился, что полгода работал в море и ежемесячно переводил в "ПриватБанк" зарплату, которую теперь не может получить.

"Заказываю наличные ежедневно у "Приват24", выстаиваю длинную очередь в кассу, чтобы получить отказ в выплате, хотя получаю смс, что снятие наличных утверждено и деньги доступны в кассе. За такие услуги банк снял с моего счета почти 20 тысяч грн. и бесплатно пользуется моими деньгами", – рассказал клиент "ПриватБанк".

Он также добавил, что копии платежных документов и персональный контракт клиент "ПриватБанк" отправил в банк, но они были проигнорированы, продолжая затягивать выплату.

Также стоит отметить, что " ПриватБанк" активно осуществляет финансовый мониторинг, как и все другие украинские банки, которые обязаны это делать согласно требованиям законодательства.

Неукоснительное исполнение этой обязанности важно, поскольку неисполнение может привести к серьезным штрафным санкциям. В результате чаще происходят случаи блокирования счетов и расторжения договоров без должного объяснения клиентам.

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