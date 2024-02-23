Денежная помощь ООН, стало известно, кто может претендовать на выплаты в Одесской области.

Так, согласно правилам программы денежной помощи от ООН, претендовать на помощь могут граждане, проживающие в Украине и получающие госсоцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Однако без права на денежную помощь от ООН люди, проживающие на временно оккупированных территориях.

Также денежную помощь от ООН не получат граждане, которые уже имеют международную денежную поддержку, или получают помощь на проживание ВПЛ.

Выплату денежной помощи от ООН будут осуществлять в течение трех месяцев в размере, что определяется как разница между 3,25 тысячами гривен и суммой полученной соцпомощи не менее 100 грн.

К примеру, помощь от государства составляет 2,36 тыс. грн, поэтому ООН предоставит дополнительно 889 грн.

Выплату дополнительной денежной помощи произведут без специального обращения получателя соцпомощи благодаря госреестрам.

Поэтому дополнительные заявления украинцам предоставлять не нужно.

Помощь украинцам, подпадающим под критерии программы от ООН, будут начисляться на банковские карты или Укрпочтой.

К слову, Одесские депутаты расширили помощь военным.

Во время заседания Одесского городского совета 21 февраля 2024 было принято решение об увеличении финансирования городской целевой программы "Безопасный город Одесса" на сумму 131,7 миллиона гривен.

Сообщается, что эти средства будут направлены на счета воинских частей в соответствии с их заявками.

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