Восстановление света после отключения из-за долгов для украинцев, в частности жителей Одесщины, требует большего, чем простое погашение задолженности, сообщает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Стоимость этой услуги зависит от места, где необходимые восстановительные работы. В январе правительство отменило мораторий на отключение света за долги. В феврале поставщики начали отключать потребителей, не внесших оплату за коммунальные услуги. Но чтобы получить повторное подключение необходимо обратить внимание не только на выплату задолженности. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что кроме расчетов за услуги, должники должны оплатить дополнительную плату. Для возврата света в дом или квартиру необходимо оплатить не только сумму долга, но и услугу по отключению и последующему подключению электроэнергии – 322,20 грн и 373,20 грн соответственно, как указано в сообщении.

Это означает, что если восстановительные работы будут проводиться на электросчетчике или коммутационном аппарате, потребителю необходимо будет оплатить 695,4 грн (322,20 и 373,20 грн). Но если для восстановления снабжения света нужно вмешаться в воздушную линию, стоимость будет выше — 2133,7 грн (разбита на две платежки: 705,10 и 1428,60 грн).

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