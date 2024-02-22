В городе Одесса финансовая начальница полиции Одесской области незаслуженно насчитала 1 миллион гривен зарплаты своей подчиненной, мало присутствовавшей на рабочем месте, сообщает ДБР.

За три года службы у этой должностной лица было почти 400 рабочих дней отсутствия, причины которой были необоснованны. Когда она появлялась, она занималась личными делами и не выполняла свои обязанности.

Несмотря на это финансовая начальница повысила свою знакомую до должности руководителя звена и выплачивала ей премии и надбавки за интенсивность.

Обе женщины подозреваются в завладении чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК).

Источник: 368.media

Ранее Politeka также писала о начальнике финансовой службы одной из воинских частей в Сумах, который незаконно насчитал женщине 600 тысяч гривен "боевых". Женщина получала средства за то, что якобы была на передовой, а чиновник скрывал ее отсутствие почти на 7 месяцев. Обвинения выносятся по статье 364 части 2, статье 27 части 5 и статье 409 части 4 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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