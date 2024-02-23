Мошенники, выдаваясь работниками Пенсионного фонда Украины, пытаются получить реквизиты банковских карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), информируют в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Как известно, мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров в Одесской области. Они говорят, что те должны пройти процедуру физической идентификации и требуют у них реквизиты банковских карт.

"Мы официально подтверждаем, что ни один работник Фонда не имеет права требовать реквизиты банковских карточек для подтверждения личности пенсионера ни во время проведения идентификации через видеоконференции, ни для любых других операций с выплатами. Это прямо не предусмотрено никаким нормативным актом", - говорят в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде добавляют, что если вы получили такой звонок или запрос, вам следует немедленно сообщить об этом полиции, поскольку это признак мошенничества.

Ранее Politeka также писала , что одесситы могут получить помощь от ООН. Отмечено, что претендовать на такие выплаты могут граждане, проживающие в Украине и получающие госсоцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Будет осуществляться такая денежная выплата в течение трех месяцев без специального обращения.

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