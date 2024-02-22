Відновлення світла після відключення через борги для українців, зокрема жителів Одещини, вимагає більше, ніж просте погашення заборгованості, інформує голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Вартість цієї послуги залежить від місця, де необхідні відновлювальні роботи. У січні Уряд скасував мораторій на відключення світла за борги. Вже в лютому постачальники почали відключати споживачів, які не внесли оплату за комунальні послуги. Але щоб отримати повторне підключення, необхідно звернути увагу не лише на виплату заборгованості. Голова Спілки споживачів комунальних послуг, Олег Попенко, зауважує, що крім розрахунків за послуги, боржники мають сплатити додаткову плату. Для повернення світла у будинок або квартиру необхідно оплатити не лише суму боргу, а й послугу з відключення та подальше підключення електроенергії — 322,20 грн та 373,20 грн відповідно, як зазначено у повідомленні.

Це означає, що якщо відновлювальні роботи проводитимуться на електролічильнику або комутаційному апараті, споживачеві необхідно буде сплатити 695,4 грн (322,20 грн та 373,20 грн). Але якщо для відновлення постачання світла потрібно втрутитися у повітряну лінію, вартість буде вищою — 2133,7 грн (розбита на дві платіжки: 705,10 грн та 1428,60 грн).

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