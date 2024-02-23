Согласно информации, которая стала известна во время заседания городского совета, долг Одессы за теплоснабжение превышает один миллиард гривен. Многие жители города попали в судебные тяжбы из-за неплатежей.

Директор КП "Теплоснабжение города Одессы", Анна Позднякова, сообщила, что в настоящее время в одесских судах рассматриваются три тысячи дел по компенсации долгов за теплоснабжение. Общая сумма задолженности жильцов за тепло приближается к 1,5 млрд грн.

"Некоторые из должников решают платить после получения судебных тяжб, а другие мы уже направляем материалы в исполнительную службу. Это приводит к тому, что должники несут не только саму задолженность перед нашим предприятием, но и судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы долга", - объяснила Позднякова.

По другим коммунальным услугам по состоянию на конец января долги одесситов выглядят следующим образом:

Электроэнергия - 1,5 млрд грн;

Водоснабжение и водоотвод – 500 млн грн;

Газоснабжение - 200 млн грн;

Услуги по управлению домами - 355,6 млн грн.

Ранее Politeka также писала о том, что одесситам придется дважды платить за свет. Это касается жителей области и города, не уплативших вовремя свой долг. Они будут вынуждены заплатить не только задолжавшую сумму, но и оплатить повторное подключение света.

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