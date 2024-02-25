Некоторые пенсионеры в Украине, в частности, в Одессе, получат увеличенные пенсии уже в следующем месяце.

С 1 марта ожидается индексация пенсий в Украине, которая приведет к росту выплат почти на 8%, передают в Минсоцполитики.

Средний размер надбавки составит 322 гривны. По сообщению Министерства социальной политики, это касается более 10 миллионов граждан, а средняя пенсия должна подняться до 5 717 гривен.

"Величина индексации исчислена на основе окончательных официальных показателей экономического развития за 2023 год: инфляция – 5,1%, рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы – 7%. Таким образом, рост пенсий компенсирует рост цен в 2023 году", - объясняют на правительственном портале.

В марте средняя пенсия вырастет до 5717 гривен с предыдущих 5395 гривен. Индексация пенсий на 8% будет касаться:

9,5 миллионов "гражданских" пенсионеров;

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, включая тех, кто пострадал от увечья или заболевания, а также в результате Чернобыльской катастрофы;

161,4 тысячи потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего;

20,8 тысячи ученых, государственных служащих и работников органов местного самоуправления.

Стоит отметить, что с 1 апреля автоматически перечислят пенсии для 654 тысяч работающих пенсионеров.

Однако правительство установило временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий - 1,5 тысяч гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

"Это ограничение поможет более равномерно распределить имеющиеся финансовые ресурсы для индексации и обеспечит повышение пенсий для граждан, получающих наименьшие выплаты", - подчеркивают на правительственном портале.

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