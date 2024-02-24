По состоянию на 24 февраля цены на белый сахар остаются на приятном уровне, держась ниже, чем в прошлом месяце. Тем не менее, цены на соль повысились. По информации, опубликованной на сайте Минфина, некоторые сети супермаркетов предлагают разные цены на сахар, но разница в ценах на соль оказывается более заметной.

Цены на сахар немного снизились, сейчас они колеблются от 29,90 до 29,99 грн за килограмм. По сравнению с январем, когда средняя цена составляла 30,01 грн. за килограмм, это слабее.

Обратная тенденция наблюдается в случае с солью, ее цена возросла по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас средняя стоимость соли составляет от 32,86 до 33,80 грн за килограмм. Самые низкие цены на соль предлагает сеть "Варус" – 29,90 грн за килограмм. В то же время, в магазинах "МегаМаркет" цена на соль самая высокая и составляет 37,60 грн за килограмм.

Ранее Politeka также писала об изменении цен на популярные овощи в Одессе. Средняя средняя стоимость огурцов достигла 150 гривен за килограмм, а помидоры продаются за 112 гривен за килограмм. Тем временем средняя стоимость апельсинов составляет 73,90 гривен за килограмм. А лимоны снизились в цене почти на 17 гривен по сравнению с прошлым месяцем и теперь стоят 48,17 гривен за килограмм.

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