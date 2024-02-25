Священник церкви пытался переправить за границу мужчину с помощью катафалка.
Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" был остановлен катафалк.
45-летний священнослужители УПЦ перевозил жителя Луганской области призывного возраста.
Перевозчик планировал высадить пассажира, чтобы тот нелегально попал в Молдову.
Для того чтобы количество людей в транспорте совпадало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал в катафалке под ведрами, шинами и одеялом 10-летнего сына односельчанина.
Пограничники разоблачили схему священника УПЦ МП.
Известно, что в отношении него направлено заявление в полицию об обнаружении признаков преступления по ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
Ребенка отвезли к родителям, а на пассажира составлен протокол об админправонарушении по ст.204-1 КУоАП.
Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина получил повестку.
После этого он на месяц скрылся из дома, чтобы не мобилизовали. Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда.
Однако подсудимый уклонился от призыва, сбежав из дома в месяц, чтобы избежать мобилизации работниками Территориального военкомата.
На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины.
Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, однако срок был уменьшен до одного года испытательного срока.
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