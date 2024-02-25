В сети разгоняют информацию о том, что закон о мобилизации ударит по экономике: люди уже выводят депозиты, бизнес взывает об изменениях.

Национальный банк Украины предоставил комментарий по поводу статьи, которая размещена под заголовком "Закон о мобилизации ударит по экономике: люди уже выводят депозиты, бизнес взывает об изменениях", уточнив и опроверг часть предоставленной информации.

Национальный банк Украины уточнил, что информация об оттоке средств клиентов из банков через законопроект о мобилизации не соответствует действительности. Они объяснили, что увеличение или уменьшение средств на счетах населения в банках в конце декабря и начале января носит сезонный характер. В конце декабря поступают значительные выплаты, а в начале января происходят оттоки средств, когда используются зарплаты и бонусы, полученные в предновогодние и новогодние дни.

Также они отметили, что показатели за 2023-2024 годы в целом воспроизводят это сезонное движение. Сейчас банковская система обладает достаточной ликвидностью. Начиная с конца января 2024 года мы наблюдаем увеличение средств физических лиц в гривне, и эта тенденция продолжается и в феврале.

Национальный банк Украины также опроверг информацию о том, что в антиципации принятие законопроекта о мобилизации, который может побуждать украинский бизнес переходить в "теневую" экономику и выплачивать зарплату "в конвертах" через банковские карты, минуя налогообложение, Нацбанк намеревался ввести ограничения на суммы и частоту переводов по данным банковских карт и наличные переводы через терминалы.

В Национальном банке отметили, что не принимали и не планируют принимать решения, ограничивающие финансовые операции физических лиц. Они также отметили, что ссылка в статье ведет к комментариям Гетманцева, а не к представителю НБУ.

Источник: ТСН.

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