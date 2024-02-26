О том, действительно ли новый закон позволит забирать жилье у уклоняющихся от мобилизации, рассказала адвокат.

С момента регистрации в Верховной Раде нового законопроекта о мобилизации, направленного на усиление мобилизационных мероприятий, среди общественности начали циркулировать многочисленные слухи о наказаниях для лиц, избегающих мобилизации. Одним из таких слухов является информация о конфискации жилья у нарушающих мобилизационный порядок.

О том, действительно ли новый закон позволит забирать жилье у уклоняющихся от мобилизации, рассказала адвокат Кристина Очкур на канале адвокатского бюро "Дама в законе" в YouTube.

Адвокат Кристина Очкур объяснила, что по законопроекту о мобилизации №10449 не предусмотрена конфискация имущества.

Законопроект о мобилизации позволяет Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки инициировать судебное решение об аресте банковских счетов, электронных кошельков и т.п., что в практическом смысле означает блокировку банковских карт. Кроме того, ТЦК имеют право обращаться в суд с целью ограничения права вождения.

Эксперт отмечает, что в оригинальном законопроекте о мобилизации было положение, позволяющее начальнику Территориального центра комплектования налагать арест на имущество. Однако во втором варианте этого законопроекта такого положения уже нет.

"Появление слухов о конфискации имущества уклонявшихся появилось на фоне обсуждения законопроекта о мобилизации 10378, который вызвал значительный резонанс. Сразу за ним был представлен проект 10379, предлагавший наложение штрафов размером до 200 000 грн. Именно этот факт стал толчком. ведь существовало понимание, что неспособность лица уплатить такой штраф может привести к аресту его имущества", – разъясняет юрист Очкур.

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