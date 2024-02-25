В государственном бюджете на этот год предусмотрено выделение 50 миллиардов гривен на субсидии.

В марте 2024 года граждане Украины смогут продолжать получать государственную помощь в форме субсидий для выплаты жилищно-коммунальных услуг. Этот месяц завершит отопительный сезон 2023-2024.

В период отопительного сезона 2023-2024 средний размер государственной помощи украинцам на покрытие расходов на коммунальные услуги составляет 1410 гривен. Не предполагается изменение сумм субсидий, невзирая на повышение минимальной заработной платы в стране с 1 января.

Более того, в 2024 году планируется увеличить финансирование программы субсидий. В государственном бюджете на этот год предусмотрено выделение 50 миллиардов гривен на субсидии, которые предназначены для поддержки около 3 миллионов украинских семей. Это составляет примерно на 25% больше по сравнению с предыдущим годом.

Для исчисления размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2023-24 учитываются доходы за I-II кварталы 2023 года, а также размер пенсионных выплат (как доход), учитываемый за август 2023 года.

Для расчета жилищной субсидии на отопительный период 2023-24 учитываются доходы за I - II кварталы 2023 года, а размер пенсионных выплат (как доход) учитывается за август 2023 года.

Размер жилищной субсидии исчисляется как разница между стоимостью коммунальных услуг и суммой обязательного платежа. Инструкции по расчету размера пособия можно найти по этой ссылке.

Согласно правительственному регулированию, право на субсидию в марте предоставляется в случае, когда расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют более 15% общего среднемесячного дохода семьи, это действует до конца военного положения и в течение одного месяца после его завершения.

Источник: НВ.

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