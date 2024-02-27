Юрист отметил, что существует популярное мнение о том, что из семьи могут мобилизовать только одного мужчину, ложно и не отражает реального положения вещей.

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, по которому все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны служить. Юридический эксперт Илья Шипко поделился разъяснениями о возможности призыва нескольких мужчин из одной семьи.

Юрист отметил, что существует популярное мнение о том, что из семьи могут мобилизовать только одного мужчину, ложно и не отражает реального положения вещей.

Законодательство, действующее в Украине, не содержит запрета на призыв сразу нескольких мужчин из одной семьи. Следовательно, если, например, отец и сын, обоим может одновременно поступить повестка во время мобилизации от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"В настоящее время не существует никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих такой запрет для мобилизации", - отмечает юрист.

В то же время существуют определенные исключения для определенных категорий лиц, позволяющих избежать такого вида мобилизации.

Одним из таких исключений может быть получение отсрочки в соответствии с 23 статьей закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". К примеру, если в семье есть лицо, в частности жена, имеющая инвалидность.

Также право на отсрочку предоставляется мужчине, который имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. В таком случае его не смогут мобилизовать одновременно со взрослым сыном. Следовательно, если ни один из критериев отсрочки семьи не применяется, отца и сына могут мобилизовать одновременно. Нет ограничений на это.

Следует упомянуть, что в украинском парламенте рассматривают предложения по внесению изменений в уголовное законодательство с целью усиления наказаний для уклоняющихся от мобилизации лиц.

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