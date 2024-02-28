Обработка запроса клиента "ПриватБанк" обычно занимает от нескольких минут до 24 часов.

В Украине часто бывают случаи блокирования банковских счетов "ПриватБанка", в том числе и в связи с проведением благотворительных акций. Однако, существуют способы, позволяющие предотвратить это. Об этом рассказала руководитель департамента международных переводов "ПриватБанка" Мария Страшко "Минфину".

Отмечено, что лицо должно обратиться в "ПриватБанк" (используя телефонный номер 3700, онлайн-чат или лично посетив отделение) и предоставить доказательства целей сбора средств.

Речь идет о представлении подтверждающих документов "ПриватБанка", ссылок в социальных сетях или других источников, подтверждающих информацию о сборе средств. После проверки такой информации ПриватБанк предоставляет возможность клиенту проводить сбор без каких - либо ограничений.

"Мы проводим детальный анализ предоставленной клиентами информации и индивидуально прорабатываем каждый запрос исходя из законодательных требований и регулятивных документов Национального банка Украины, устанавливающих правила ведения банковской деятельности", - уточнила Страшко.

Обработка запроса клиента "ПриватБанк" обычно занимает от нескольких минут до 24 часов. В случаях, когда требуется дополнительная информация от клиента, этот процесс может затянуться.

Важно отметить, что для сбора средств не обязательно иметь статус волонтера. Получение статуса "Волонтер" требует более подробного набора подтверждающих документов, который клиент получает индивидуально после подачи запроса.

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