Адвокат наглядно продемонстрировал, что мобилизация может затронуть каждого, если позволить себя вовлечь в манипуляции и согласиться с условиями, навязанными ТЦК.

В контексте мобилизации, продолжающейся в Украине, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) занимаются раздачей повесток военнообязанным. Адвокат Роман Симутин поделился информацией о случаях, когда с помощью шантажа людей, не подходящих по состоянию здоровья, все же привлекают в армию.

Эксперт предоставил рекомендации по действиям в случаях шантажа или неправомерной мобилизации.

Прибыв в ТЦК и подав документы вместе с заявлением на отсрочку от мобилизации, возможно, по резонным причинам, таким как ваша бронированность, наличие инвалидности у вашей жены или ваш статус единственного сына отца с инвалидностью 1 или 2 группы, вам может быть отказано, и вас могут отправить на прохождение ВЛК.

После прохождения ВЛК вам может быть вручена повестка во время мобилизации на отправку с объяснением, что вы не имеете права на отсрочку и требуют подписаться на повестки. В случае отказа подписи могут возникнуть уговоры и угрозы, которые могут длиться часами.

Затем появляется "доброжелательный работник ТЦК", который советует вам в дружеской манере: подпишите документы о мобилизации и сразу обратитесь в суд с иском о незаконности мобилизации, убеждая, что по делу обязательно будет победа.

"Ваша подпись – это момент, когда вы попадаете в ловушку, соглашаясь на условия ТЦК. После этого вас быстро оформляют по мобилизационному распоряжению, назначают приказом командира в воинскую часть, и даже если вы подадите иск в суд, то, в лучшем случае, решение в вашу пользу может быть принят только через 6-8 месяцев", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что мобилизационное распоряжение является документом, касающимся конкретного лица, и большинство судебных инстанций отказываются удовлетворять иски против таких распоряжений.

Решение о назначении в воинскую часть можно аннулировать, если существуют законные основания для увольнения, согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", например, наличие инвалидности у жены.

Адвокат наглядно продемонстрировал, что мобилизация может затронуть каждого, если позволить себя вовлечь в манипуляции и согласиться с условиями, навязанными ТЦК.

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