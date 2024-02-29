Очкур объяснила, что в новой редакции законопроекта о мобилизации №10449 учтен такой пункт.

Из-за полномасштабной войны, которую развязала россия, в Украине продолжается мобилизация. Парламент, скорее всего, одобрит поправку, позволяющую мобилизацию родителей, воспитывающих троих и более детей. Но такая мобилизация произойдет только в одном случае.

Об этом сообщила юрист специалист адвокатского бюро "Дама в законе" Кристина Очкур на YouTube-канале.

В проекте закона о мобилизации, который получил поддержку в первом чтении, говорится о возможности призыва мужчин, имевших задолженность по уплате алиментов.

"Мужчины, которые не выполняют свои алиментные обязательства и имеют трое или более детей, могут быть подвергнуты мобилизации, даже если они многодетны", - заявила юристка Кристина Очкур.

Очкур объяснила, что в новой редакции законопроекта о мобилизации №10449 учтен такой пункт, который вносит изменения в статью 23 по отсрочке мобилизации для многодетных украинских мужчин.

"Если законопроект о мобилизации будет принят в такой форме, то многодетные мужчины, уклоняющиеся от уплаты алиментов, не смогут воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации", - отметила юрист. По ее предположению, эту поправку, скорее всего, одобрят депутаты.

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