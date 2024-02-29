В контексте широкомасштабных демонстраций польских аграриев, выступающих против ввоза агропродукции из Украины, аналитики подняли вопрос об очевидных примерах двойных стандартов со стороны польской правительственной политики и сельскохозяйственного сообщества.
Эксперты выражают недоумение по поводу общего неравнодушия к объемам импорта лука из страны-агрессора, что свидетельствует о непоследовательности в подходах.
Согласно официальной торговой статистике Польши, Россия выступала главным поставщиком лука на польский рынок среди стран за пределами Европейского Союза, занимая третье место в общем рейтинге после Германии и Нидерландов. С начала текущего сезона, стартовавшего в августе 2023 года и до конца декабря 2024 года, Польша импортировала из России 24,3 тысяч тонн лука.
В то же время в течение этого периода Украина экспортировала в Польшу почти в 500 раз меньше лука, чем россия. Следует отметить, что даже Казахстан и Узбекистан отправили на польский рынок меньше лука, чем российские экспортеры.
Неудивительно, что ситуация сложилась таким образом, ведь сейчас оптовые цены на лук в России в 2,5 раза ниже польских. Поэтому Польша оказалась в невыгодном положении для конкуренции по цене с российской продукцией, и местные дистрибьюторы активно закупают лук у государства-агрессора.
Источник: EastFruit.
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