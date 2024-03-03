В Украине весной 2024 могут вырасти в стоимости 5 категорий продуктов, однако цены на другие 6 товаров должны остаться без изменений. Тем временем на "Привозе" в Одессе люди спешно скупаются, торгуются, ищут дешевое и дешевое. Стало известно, что происходит с ценами на этом рынке.
На одесском рынке "Привоз" цены на овощи и фрукты разбрасываются следующим образом:
- Картофель стоит между 30 и 35 грн;
- Цена на лук составляет 25 грн.;
- За помидоры просят от 60 до 130 грн.;
- Свеклу можно приобрести за 25 грн;
- Кабачки продаются по цене от 70 до 100 грн.;
- Огурцы имеют ценник от 60 до 140 грн.;
- Сладкий перец варьируется в цене от 120 до 160 грн.;
- Баклажаны стоят 120-130 грн;
- Капусту предлагают за 20–40 грн, а молодую капусту – за 70–90 грн;
- Чеснок можно купить за 100–150 грн;
- Морковь продается по 20-25 грн;
- Черемшу в пучках можно найти по 15 грн;
- Редис в пучках стоимость стартует от 35 до 40 грн;
- Цены на зелень в пучках начинаются от 10 до 15 грн.
Цены на фрукты и другие продукты на рынке "Привоз" в Одессе представлены следующим образом:
- Яблоки: от 20 до 35 грн;
- Бананы: между 45 и 70 грн;
- Грейпфруты: варьируются в цене от 60 до 80 грн.;
- Гранаты: можно приобрести по цене от 90 до 150 грн.;
- Лимоны: продаются по 35-60 грн;
- Мандарины и апельсины цена колеблется от 35 до 70 грн.
По ценам других продуктов:
- Яйца (десяток): стоят от 43 до 75 грн.;
- Бринза: цены стартуют от 150 до 210 грн.;
- Сыр: стоимость варьируется от 80 до 100 грн.
Источник: odessa-life.od.ua
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