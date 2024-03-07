Военного из Одесщины, продавшего 20 тонн топлива, будут судить, информирует Государственное бюро расследований.

Расследование Государственного бюро расследований в отношении командира взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области завершено.

По информации ДБР, ему предъявлено обвинение в продаже стратегического топлива во время российского полномасштабного вторжения. Мужчина уже возместил всю сумму ущерба, однако дело продолжается, и его отправили на скамью подсудимых.

Напомним, он был ответственен за получение и выдачу дизельного горючего для нужд подразделения. Однако решил продать 20 тонн горючего, что привело к убыткам в размере 1,4 млн. гривен.

Ранее Politeka также писала о прощании в Одессе с большой семьей Кравцев. Семья Олега, Татьяны и троих их детей погибла 2-го марта в результате дроновой атаки российской федерации на город Одессу. В живых остался только старший сын Татьяны, который на момент трагедии находился вне дома, а у своих бабушки с дедушкой. Кроме того, погибший Олег Кравец был последним сыном у своих родителей, поскольку другой сын Евгений погиб еще в 2014 году в зоне боевых действий. 5 марта одесситы провели погибшую семью из пяти человек в последний путь

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