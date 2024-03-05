На Одещині в останній путь проводять сім'ю, що загинула через російську атаку 2-го березня.

Сьогодні в Одесі прощаються із подружжям Кравців, які загинули від ворожого удару по місту.

Другого березня Олег та Тетяна були знайдені мертвими разом із Лізою, якій було 7 місяців, Сергієм, якому було 9 років та Златою, якій було 8 років.

Із сім'ї в живих залишився лише старший син Тетяни. Під час атаки російської федерації на Одесу хлопець був не вдома, а в бабусі та дідуся.

Відомо, що рідний брат загиблого Олега - Євген теж загинув від війни ще у 2014 році. Він служив в АТО.

Нагадаємо, що Олег та Тетяна Кравець були військовими і познайомилися на службі. Тетяна звільнилась, щоб доглядати за новонародженою донькою Лізою. Ліза була спільною донькою подружжя, але Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу. Загиблий Олег був останнім сином у своїх батьків, адже його брат Євген пішов з життя у 2014 році, беручи участь в антитерористичній операції.

Раніше Politeka також писала про загиблу сім'ю у Харкові. 12 лютого, відбулося прощання з родиною Ольги Путятіної, прокурорки Чугуївської окружної прокуратури. Ольга, її чоловік та троє синів стали жертвами пожежі, яка виникла в Немишлянському районі Харкова внаслідок ударів ворожих дронів російської федерації. Ольга працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року і перебувала у декретній відпустці на момент трагедії.

Джерело: Ми Україна | Новини сьогодні

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