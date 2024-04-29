Хотя цены колеблются, некоторые станции постоянно предлагают более низкие цены, что обеспечивает потенциальную экономию.

Цены на топливо в Одесской области в последние недели испытывали колебания, при этом на некоторые виды топлива наблюдается заметный рост, как сообщает «odessa.comments».

Да, есть подробный обзор текущих цен на топливо с указанием изменений, наблюдаемых в ценах на бензин, дизельное топливо и газ. Кроме того, он определяет станции, предлагающие самые дешевые варианты топлива, предоставляя ценную информацию потребителям в регионе.

Бензин (А-95+, А-95, А-92):

Цена А-95+ выросла до 58,94 грн/л, что является ростом по сравнению с 12 апреля.

А-95 незначительно подорожал на 15 копеек при текущей цене 54,81 грн/л.

Цены на А-92 с 12 апреля выросли на 25 копеек и достигли 51,84 грн/л.

Дизель:

Цены выросли на 13 копеек и теперь составляют 54,39 гривны за литр.

Газ:

Цены на газ колебались на протяжении всей недели: первоначально они упали до 27,95 гривен, а затем выросли до 27,99 гривен.

Текущие цены на топливо (по состоянию на 19 апреля):

А-95+: 58,94 грн/л.

А-95: 54,81 грн/л.

А-92: 51,84 грн/л.

Дизель: 55,39 грн/л

Газ: 27,99 грн/л.

Самые дешевые варианты топлива:

В лидерах по стоимости топлива А-95+ АЗС SOCAR и составляет 60,99 грн/л. На ОККО и WOG цена составляет 59,99 грн/л. АЗС Укрнафта стоимость А-95+ наименьшая на рынке топливат - 55,88 грн/л.

А-95 на SOCAR можно приобрести за 59,99 грн/л. Между тем на АЗС Укр-Петроль и БРСМ-Нафта цена составляет 51,79 грн за литр. Стоимость ДТ Дизельное топливо на АЗС SOCAR держится на отметке - 59,99 грн/л. На АЗС ОККО и WOG цена составляет 57,99 грн/л. На АЗС БРСМ-Нафта и Авиас цена самая дешевая - 49,99 грн/л.

Владельцы автомобилей на газу смогут сэкономить заправляясь на АЗС Укрнафта, там цена составляет 26,89 грн/л. В лидерах по стоимости этого вида топлива находятся АЗС ОККО, SOCAR и WOG.

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