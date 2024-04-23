Этот инцидент подчеркивает риски и последствия, связанные с попытками незаконного пересечения границ, а также важность мер пограничной безопасности.

Сообщается, что женщина позвонила на горячую линию Государственной пограничной службы и сообщила, что ее бывший муж пытался нелегально проникнуть в Молдову, но получил травмы и нуждается в помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

59-летний львовянин сломал ногу при попытке незаконно пересечь украинско-молдавскую границу. Он находился на открытом воздухе около 4 часов, подвергаясь воздействию сырости и холода.

Пограничники Подольского отряда, получив координаты местонахождения мужчины, начали поисковую операцию. Для его обнаружения они задействовали служебную собаку и квадрокоптер, оснащенный тепловизионной камерой.

Пострадавшего мужчину нашли возле села Новокрасное Раздельнянского района Одесской области. Пограничники оказали ему доврачебную помощь, доставили в свою часть и вызвали скорую помощь.

Мужчина признался, что получал инструкции по навигации и советы по незаконному пересечению границы через онлайн-канал, за что заплатил 4000 долларов.

В результате пограничники привлекли мужчину к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 гривен и составив административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы. Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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