В Одесской области мужчина решил выбросить мусор в неположенном для этого месте – его наказали.

Так, на Белгород-Днестровщине мужчина выбросил мусор, за что получил наказание.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Представители экологической инспекции в ходе очередной проверки на территории Белгород-Днестровского района обнаружили, что местный житель выбрасывал бытовые отходы в неположенном месте.

В результате после выявления факта нарушения мужчину привлекли к административной ответственности по статье 82 КУоАП.

Злоумышленник убрал пакеты с мусором и уплатил штраф в сумме 850 гривен.

Представители инспекции приняли меры по ликвидации несанкционированной свалки, поэтому местные власти в ближайшее время должны решить вопрос.

К слову, на озере Кугурлуй Одесской области был обнаружен браконьер, который на лодке ловил рыбу запрещенными орудиями.

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, с помощью 35 лесных сеток 32-летний мужчина выловил почти 56 килограммов рыбы - карась, сазан, окунь и лещ.

Рыбалка нанесла ущерб в размере 353 тысяч гривен.

Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы были изъяты, готовятся материалы для возбуждения уголовного производства.

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